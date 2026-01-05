إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:12 م 05/01/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 5-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3970 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5104 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5955 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6805 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47640 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68050 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 211635 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 340250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.61% إلى نحو 4444 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي
زووم

أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي
شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
اقتصاد

شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
"حكمي عقلك يا بنت الأصول".. جيني كامل توجه رسالة إلى لقاء الخميسي
زووم

"حكمي عقلك يا بنت الأصول".. جيني كامل توجه رسالة إلى لقاء الخميسي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025