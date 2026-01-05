مذكرتان تفاهم لتوريد الغاز والمنتجات البترولية إلى سوريا عبر مصر



كتب- أحمد الخطيب:

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا نفطيًا سوريًا برئاسة غياث دياب، نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بقطاع الطاقة، وفق بيان الوزارة.

وأكد الوزير خلال اللقاء جاهزية مصر لتقديم خبراتها الفنية وإمكاناتها المتقدمة لدعم قطاع الطاقة السوري، في ضوء مكانتها كمركز لوجيستي إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها، بما يسهم في تلبية احتياجات سوريا من الطاقة ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وشهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة السورية، وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومن الجانب السوري نائب وزير الطاقة لشؤون النفط.

وتهدف المذكرة الأولى إلى التعاون في توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية، بما يشمل سفن التغييز وشبكات نقل الغاز، فيما تتعلق المذكرة الثانية بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية، إلى جانب التعاون في تأهيل البنية التحتية لقطاعي الغاز والبترول والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

ويأتي هذا التعاون ضمن تحركات مصر المتواصلة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، عقب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع لبنان، والاتفاق المبرم سابقًا مع قبرص لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية.