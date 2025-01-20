انخفاض طفيف سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2514 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3232 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4309 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25 % إلى نحو 2710 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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