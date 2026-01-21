إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 يناير 2026

كتب : أحمد الخطيب

03:40 م 21/01/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7490 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7449 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6517 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5586 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 52143 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي