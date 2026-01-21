إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يعود إلى إحدى قممه القياسية بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:42 م 21/01/2026

المؤشر الرئيسي للبورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.31% عند مستوى 46048 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.77%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.4 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 101.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.90% عند مستوى 45905 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

