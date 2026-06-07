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الأمن يفحص فيديو إحراق العلم المصري المتداول على مواقع التواصل

كتب : صابر المحلاوي

03:06 م 07/06/2026

الأمن يفحص فيديو إحراق العلم المصري

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تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب وهو يمسك بالعلم المصري داخل إحدى الحارات الشعبية ويقوم بإحراقه.

تفاصيل فيديو إحراق العلم المصري

وأظهر الفيديو المتداول شابًا يحمل قداحة ويشعل النار في العلم المصري، بينما يقوم شخص آخر بتصوير الواقعة ويطالبه بإحراقه، قبل أن يستجيب لذلك أمام الكاميرا.

وبدأت الجهات المختصة فحص المقطع المتداول لتحديد هوية الشابين الظاهرين به، والوقوف على مكان تصويره وتوقيت تسجيله، للتأكد مما إذا كانت الواقعة حديثة أم أن الفيديو قديم وأُعيد نشره مؤخرًا.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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وزارة الداخلية احراق علم النيابة العامة

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