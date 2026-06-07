أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بمركز ومدينة أبو النمرس، تفقد خلالها مستشفى شبرامنت المركزي، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى، الذي يضم 72 سريرًا إلى جانب 11 سريرًا بقسم الغسيل الكلوي و8 أسرة بقسم حضانات الأطفال، حيث تابع المحافظ سير العمل بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والمعمل وبنك الدم والأشعة، واطلع على معدلات تقديم الخدمة ومدى جاهزية الأطقم الطبية والتمريضية.

وأكد محافظ الجيزة أن تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات يأتيان على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن مستشفى شبرامنت المركزي ستشهد خلال المرحلة المقبلة إضافة وتجهيز وحدة للسكتة الدماغية بسعة 4 أسرة، إلى جانب معاينة وتجهيز موقع لإنشاء قسم للقسطرة القلبية، ضمن خطة تطوير المستشفى ومشروع المستشفيات النموذجية.

وحدة للسكتة الدماغية وقسم للقسطرة القلبية

وأوضح الأنصاري أن تلك الخطوات تستهدف تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات طبية متخصصة تسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة أبو النمرس والمناطق المحيطة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من المرضى والمترددين على المستشفى للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية.

متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

كما وجه محافظ الجيزة بمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دورية، والتأكد من جاهزية الأجهزة والمعدات الطبية وكفاءة تشغيلها، بما يضمن تقديم خدمة علاجية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط داخل المنشآت الصحية، وحسن استقبال المرضى وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والعمل على تطويرها وتحقيق رضا المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.