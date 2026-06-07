كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى مندوب شحن من تعرضه لواقعة استيلاء على شحنة قام بتوصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة بني سويف دون سداد قيمتها.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مندوب شحن مقيم بمحافظة بني سويف. وبسؤاله، أفاد بأنه أثناء قيامه بتوصيل شحنة تحتوي على كشاف كهربائي لأحد العملاء بدائرة قسم شرطة بني سويف، فوجئ بهروب طالب الشحنة عقب استلامها مباشرة دون دفع ثمنها.

ومن خلال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن الكشاف الكهربائي المستولى عليه، وتم ضبطه واسترداده.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.