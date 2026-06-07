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تراجع إلى 55 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار كرتونة البيض بالمزارع

كتب : ميريت نادي

03:51 م 07/06/2026

أسعار البيض

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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار كرتونة البيض انخفضت إلى نحو 55 جنيها و70 جنيها في المزارع خلال التفرة الراهنة بدعم زيادة معدلات الإنتاج وتراجع الطلب.

أسعار كرتونة البيض

وأوضح، خلال حديثه مع "مصراوي" أن أسعار كرتونة البيض في المزرعة تختلف بحسب نظام التربية، إذ يتراوح سعر الكرتونة المنتجة بنظام التربية الأرضية بين 55 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكرتونة المنتجة في مزارع البطاريات بين 65 و70 جنيهًا مقارنة بنحو 120 جنيهًا في وقت سابق، قبل أن تتراجع إلى مستوياتها الحالية.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض للمستهلك النهائي يتراوح حاليًا بين 90 و95 جنيهًا كحد أقصى، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكرتونة تبلغ نحو 110 جنيهات، مع اختلافها بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع.


وأشار السيد إلى أن هذا الفارق يعكس حجم الضغوط التي يواجهها المنتجون في ظل تراجع الأسعار الحالية واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج.

انخفاض الطلب على البيض في السوق

وأوضح أن انخفاض أسعار كرتونة البيض خلال الفترة الحالية يعود إلى استقرار منظومة الإنتاج وعدم وجود أي مشكلات تؤثر على القطاع، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت نموًا جيدًا دون تسجيل أي عجز، فضلًا عن خلو المزارع من الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على المعروض.

وأضاف السيد، أن تراجع الأسعار يعود بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الطلب في السوق، مشيرًا إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أدت إلى تراجع حركة الشراء وتراكم كميات كبيرة من البيض في الأسواق، وهو ما انعكس على الأسعار بالانخفاض.

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