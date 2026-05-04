تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

كتب : علاء عمران

12:35 ص 04/05/2026 تعديل في 01:15 ص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مدير إحدى المدارس الخاصة بالجيزة بالتحرش بتلميذة داخل مكتبه.

وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة .

عقب تقنين الإجراءات، حددت أجهزة الأمن هوية المشكو في حقه بمحافظة سوهاج، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وجاري عرضه على النيابة العامة.

