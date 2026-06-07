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مشاجرة داخل محطة وقود بالدقهلية تسفر عن إصابة عاملين وضبط 3 متهمين

كتب : علاء عمران

03:57 م 07/06/2026

مشاجرة داخل محطة وقود بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على عاملين بمحطة وقود بمحافظة الدقهلية، وإحداث إصابتهما، بسبب خلافات على أولوية تزويد السيارات بالوقود.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على عامل داخل محطة وقود باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 مايو الماضي، تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملين بمحطة وقود، مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وبسؤال المصابين، أفادا بأنهما أثناء عملهما داخل المحطة محل الواقعة، قام عدد من الأشخاص بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن إصابتهما، وذلك على خلفية خلافات حول أولوية تزويد السيارات بالوقود.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة المركز. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب الواردة بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الدقهلية ميت غمر محطة وقود وزارة الداخلية

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