نجحت الأجهزة الأمنية العراقية في تحرير سيدة تعرضت للخطف والاحتجاز القسري لأكثر من شهر داخل أحد المنازل في العاصمة بغداد، كما ألقت القبض على المتهم واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

تحرير سيدة مختطفة بعد فيديو استغاثة في بغداد

وقالت قيادة شرطة بغداد الرصافة، في بيان صادر اليوم الأحد، إن التحرك الأمني جاء عقب رصد مناشدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض امرأة للخطف واحتجازها داخل منزل بمنطقة الزعفرانية.

وأضافت القيادة أنه بناء على توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح، تم تشكيل فريق عمل مختص للتحقق من الواقعة وتحديد مكان الضحية.

وأسفرت التحريات والإجراءات الأمنية عن العثور على المرأة وتحريرها، حيث تبين أنها كانت محتجزة ومقيدة منذ أكثر من شهر، وتعرضت خلال فترة احتجازها لأعمال تعذيب.

وجرى نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وإيداعه التوقيف تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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