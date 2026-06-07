يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة، غدًا الاثنين، امتحان مادة اللغة الأجنبية ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في اليوم الرابع من ماراثون الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الثاني.

وكان طلاب تعليم القاهرة قد انتهوا اليوم من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط متابعة من الإدارات التعليمية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وتواصل المديريات التعليمية تطبيق الإجراءات المنظمة للامتحانات، مع توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان بما يضمن الهدوء والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.