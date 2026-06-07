كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحيط إحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 4 يونيو الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم شخصين عاطلين، وطرف ثان مكون من أربعة عاطلين، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات نشبت بين الطرفين بشأن عمل أحد أفراد الطرف الأول في محل مملوك لأحد أفراد الطرف الثاني، ما أدى إلى تدخل باقي أفراد الطرفين وتطور الأمر إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء.

وأكدت التحريات أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات، رغم تبادل الاعتداء بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، كما تم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.