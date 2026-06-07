تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في واقعة إغلاق وتشميع مركز "منة فيت سيشن" لاستشارات التغذية الصحية، وذلك بعد اتهام مالكة المركز بانتحال صفة طبيبة وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، على أن يتم عرضها على النيابة للتحقيق معها.

التحقيق مع مالكة "منة فيت سيشن" للاستشارات الغذائية

ونفت منة ياسر في التحقيقات الأولية انتحالها صفة طبيبة حيث قالت: "أنا في كل الفيديوهات اللي نشرتها أو ظهرت فيها مقولتش ولا مرة إني دكتورة"، ومازالت التحقيقات مستمرة حيث تواجهها النيابة بإنشاء وإدارة مركز طبي بدون ترخيص وانتحال صفة طبيبة وممارسة مهنة الطب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة تدير منشأة طبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، كما تبين أنها حاصلة على ليسانس حقوق وليست خريجة كلية الطب، وتقوم بممارسة أنشطة طبية داخل المركز.

وأوضحت التحريات أنه تم العثور داخل المركز على دفتر متابعة لحالات تتلقى أنظمة غذائية، إلى جانب ضبط مخالفات تتعلق بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع المركز بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ضبط مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الحملة تمت بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر بالجيزة وشرطة التموين، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن المتهمة تدير أيضًا محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة على "يوتيوب"، تستخدمها في نشر معلومات طبية غير دقيقة ومضللة.

وأضاف أنه تم ضبطها أثناء قيامها بالكشف على إحدى الحالات مقابل مبلغ مالي، مع تحريز أدوات ومستلزمات داخل المركز، وتولت النيابة التحقيق.

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