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"جمال الدين": استراتيجية حقوق الإنسان قوة دفع لعملية متواصلة

كتب : نشأت حمدي

03:42 م 07/06/2026

أحمد إيهاب جمال الدين

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أكد أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجميع "في مركب واحد"، مشددًا على احترام المجلس الكامل للمؤسسات الوطنية.

وقال "جمال الدين"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت قوة دفع لعملية متواصلة، المهم لدينا هو تحقيق الأهداف وليس فقط إطلاق الاستراتيجيات، فكل دول العالم لديها تحديات من نوع مختلف، ونحن نسعى للتصدي للتحديات الخاصة بنا.

وأضاف رئيس المجلس، أن أول زيارة للمجلس خارج القاهرة ستكون إلى شمال سيناء، مؤكداً أنها لن تكون زيارة بروتوكولية.

وتابع: "سيسبقها تحليل للموقف ومعرفة معلومات كاملة قبل الزيارة، حتى نعرف المطلوب لتحقق الزيارة أهدافها".

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان "في أبهى صورة" خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011، مؤكدًا سعيه لإعادة المجلس إلى المستوى المتصاعد الذي كان عليه في 2011.

واختتم قائلًا: "هدفنا الأثر وليس الشكل الشكلي الذي تجاوزته الدنيا كلها".

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القومي لحقوق الإنسان شمال سيناء مجلس الشيوخ

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