10 صور توثق تصادم عدة سيارات "بين الجبلين" على أوتوستراد حلوان

كتب : أحمد عادل

07:55 م 25/05/2026
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (8)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (10)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (1)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (2)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (3)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (4)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (5)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (6)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (9)
    تصادم عدة سيارات بين الجبلين على أوتوستراد حلوان (11)

وثقت 10 صور حادث تصادم وقع اليوم، بين عدة سيارات أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة "بين الجبلين" بنطاق مدينة حلوان بالقاهرة، وأسفر عن عدة إصابات دون وقوع وفيات.

وظهر في الصور تهشم عدة سيارات (ملاكي - ربع نقل - نقل) بسبب الحادث، بالإضافة إلى إصابة عدد من قائدي السيارات وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث تصادم أوتوستراد حلوان

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى طريق الأوتوستراد "بين الجبلين"، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين عدة مركبات، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن أي حالات وفاة.

كما دفعت الجهات المختصة بمعدات رفع لإزالة آثار الحادث والسيارات المتضررة من الطريق، ونجحت القوات في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم الأجهزة الأمنية سيارات اسعاف

