محافظ الوادي الجديد يوقف موظفين لتقصيرهما في مواجهة مخالفات البناء

كتب : محمد الباريسي

08:51 م 25/05/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، قرارًا بإيقاف اثنين من العاملين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرى جناح التابعة لمركز الخارجة عن العمل، وإحالتهما إلى النيابة العامة، على خلفية ما نُسب إليهما من تقصير في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

قرار عاجل من المحافظ

جاء قرار محافظ الوادي الجديد عقب رصد مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد، والتهاون في وقف أعمال بناء مخالفة على الأراضي الزراعية بقرى جناح، إلى جانب التقاعس عن تنفيذ قرار إزالة صادر بشأن المخالفة.

تقرير رقابي يكشف المخالفات

وبحسب المعلومات المتاحة، تضمن تقرير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ملاحظات بشأن الإجراءات المتخذة من جانب المختصين، ما دفع المحافظ إلى اتخاذ قرار الإيقاف والإحالة للنيابة، تأكيدًا لمبدأ محاسبة المقصرين داخل الوحدات المحلية.

تشديد على مواجهة التعديات

وشددت محافظ الوادي الجديد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم مع هذا الملف حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.

وأكدت أن التعامل مع مخالفات البناء في قرى جناح وغيرها من القرى والمراكز يعتمد على سرعة رصد المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه لاحقًا.

