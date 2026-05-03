إعلان

كان بيصلح الميكروباص.. مصرع سائق صدمه تروسيكل أعلى الدائري بمنطقة بشتيل

كتب- محمد فتحي:

05:40 ص 03/05/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي سائق مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد ما صدمه تروسيكل أثناء إصلاحه ميكروباص أعلى الطريق الدائري ببشتيل.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري، يفيد بوجود مصادمة على الطريق ووجود متوفي.

على الفور انتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص أنه أثناء قيام سائق بإجراء إصلاحات لسيارة ميكروباص اصطدم به تروسيكل، إذ لقي مصرعه في الحال.

تم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط مالك التروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الدائري بشتيل الأجهزة الأمنية مصرع سائق حادث تروسيكل النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أخبار مصر

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
علاقات

أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
كيف تساعد الأنظمة الغنية بالبروتين على تحسين الصحة؟
نصائح طبية

كيف تساعد الأنظمة الغنية بالبروتين على تحسين الصحة؟
الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة