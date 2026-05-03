لقي سائق مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد ما صدمه تروسيكل أثناء إصلاحه ميكروباص أعلى الطريق الدائري ببشتيل.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري، يفيد بوجود مصادمة على الطريق ووجود متوفي.

على الفور انتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص أنه أثناء قيام سائق بإجراء إصلاحات لسيارة ميكروباص اصطدم به تروسيكل، إذ لقي مصرعه في الحال.

تم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط مالك التروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات في الحادث.