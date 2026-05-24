أجرت النيابة العامة تفتيشاً موسعاً لـ 6 مراكز إصلاح وتأهيل بمجمع وادي النطرون (أرقام 1، 3، 4، 6، 7، 11)، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية للوقوف على أحوال النزلاء وصون حقوقهم.

عنابر نظيفة والاستماع للنزلاء

وتفقد فريق أعضاء النيابة العامة عنابر النزلاء بمراكز التأهيل الستة، حيث تحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها للأعداد المقيمة بها، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المراكز، والذين أفادوا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، ولم يُبدوا أية شكاوى تذكر.

جولة في المستشفى والمصانع ومناطق التريض

وشملت جولة تفتيش النيابة العامة زيارة المنشآت الخدمية والإنتاجية والتعليمية داخل المجمع، والتى تضمنت:

الرعاية الطبية: تفقد المركز الطبي الملحق، ووحدة الغسيل الكلوي، والصيدلية، وعيادة الأسنان، والاطمئنان على انتظام تلقي المرضى للرعاية الطبية اللائقة.

الـتأهيل والتعليم: زيارة مبنى التعليم الفني والتأهيل، وفصول محو الأمية، ومكتبة الاطلاع، وغرف ممارسة الهوايات.

الأنشطة والإنتاج: تفقد مصنعي الأثاث الخشبي والمعدني ومعرض المنتجات، بالإضافة إلى دور العبادة، والملاعب الرياضية، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة ومطالعة دفاترها.

رقابة على الأغذية واستمرار التفتيش

وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة العامة المطابخ وأماكن إعداد الطعام، حيث اطلع على مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء واستيفائها للاشتراطات الصحية كاملة.

وأكدت النيابة العامة مواصلة تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل تباعاً؛ إعمالاً لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، والقيام بواجبها القانوني والدستوري في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية ورصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

