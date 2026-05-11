قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بابتزاز هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت ووكيل اللاعبين، وتهديده بنشر صور وفيديوهات خاصة بعائلته مقابل مبالغ مالية.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين الثلاثة وفحصها فنيًا.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، عقب تلقي بلاغ من هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، أفاد بتعرضه للتهديد والابتزاز من قبل عدد من الأشخاص، بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة به وبأسرته.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين يعمل سائقًا لدى المجني عليه، واستعان بزوج شقيقة زوجته، وطالب آخر، لتنفيذ عملية الابتزاز والحصول على مبالغ مالية من المجني عليه مقابل عدم نشر المحتوى الخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات.