تسارعت وتيرة الأحداث داخل الأهلي فيما يتعلق بأزمة الدنماركي ييس تورب المدير الفني لفريق الكرة الأول مع النادي في ظل تمسك كل طرف بشروط معينة لإنهاء العلاقة بينهما.

اتفاق الأهلي وتوروب لم يكتمل

وكان الأهلي قد اتفق مع وكيل توروب علي حصول المدرب الدنماركي علي راتب 5 أشهر ( 800 ألف دولار) ويتم فسخ العقد بالتراضي دون الانتظار لـ30 يونيو ،لكن النادي فوجئ بتصريحات توروب خلال المؤتمر الصحفي وتراجعه علي اتفاقه مع النادي وتأكيده علي أنه مستمر في منصبه، بجانب تمسك الوكالة الخاصة به بالحصول علي "عمولة" تتجاوز نصف مليون دولار لإنهاء العقد.

الخطيب يكلف مرتجي وشحاتة ببحث عقد توروب

وكشف مصدر في النادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادي كلف خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه عبد الله شحاتة المستشار القانوني للنادي ورئيس الإدارة القانونية ببحث عقد توروب من جديد حتى يضمن النادي عدم وجود ثغرات قد تكلّف خزينة الأهلي أموالاً طائلة عند فسخ التعاقد.

وأوضح، أن الخطيب سافر أمس إلي السعودية لأداء مناسك الحج، وكلف مرتجي وشحاتة بهذه المهمة في ظل تعنت الوكالة الخاصة بالمدرب الدنماركي في إنهاء العلاقة قبل نهاية مايو الجاري وفرض شروطها ،

فرمان الخطيب داخل الأهلي

وشدد، علي أن الخطيب أصدر فرمانًا بعدم الجلوس من جديد مع وكيل توروب وهو فراس علي واتباع المسار القانوني في العقد المبرم بين النادي والمدرب الدنماركي لإنهاء التعاقد في الوقت القانوني الذي لا يحمّل خزينة النادي أموالاً طائلة، مشيراً إلي أن رئيس الأهلي غاضب جدًا من عناد توروب وإصراره علي دخول النادي في أزمات.

وكشف، أن الأهلي سيقوم بتحويل راتب مايو ويونيو إلي توروب مع سداد 3 أشهر كشرط جزائي لفسخ العقد بعد 30 يونيو المقبل، علي أن يتم سداد مبلغ الـ3 أشهر خلال أول 10 أيام من شهر يوليو .

اقرأ أيضا :

"فسخ مؤجل".. الأهلي يلجأ للحل الأصعب في أزمة توروب - تفاصيل