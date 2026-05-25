فيديو كارثي.. ضبط طالب ألقى مقاعد دراسية على زميله بالمنوفية

كتب : مصراوي

08:26 م 25/05/2026

كواليس فيديو مدرسة السادات في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه طالب داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية وهو يلقي مقاعد الفصل الدراسي على أحد زملائه، في مشهد أثار مخاوف المتابعين من خطورة الواقعة داخل المدرسة.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، بدأت الجهات الأمنية فحص الواقعة وتحديد هوية الطلاب الظاهرين بالمقطع، حيث تبين أن مرتكب الواقعة طالب مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ما حدث كان على سبيل المزاح بينه وبين زميله داخل الفصل الدراسي، دون وجود نية لإيذائه.

كما تم استدعاء الطالب المعتدى عليه الظاهر بمقطع الفيديو، وبسؤاله أكد صحة ما جاء بأقوال زميله، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت مجرد مزاح بينهما، ونفى تعرضه لأي إصابات نتيجة الحادث.

