نفى مصد أمني صحة ما ورد بمنشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن الزعم بتعرض أحد الأطفال للتعذيب بإحدى دور رعاية الأيتام بحي الكوثر بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

وأكد المصدر أن الواقعة المشار إليها قديمة تم تداولها بإحدى الدول العربية خلال عام 2019.

وقامت الأجهزة الأمنية بذات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها آنذاك.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.

