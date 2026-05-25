عطل فني يضرب خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية قبل إجازة العيد

كتب : منال المصري

08:09 م 25/05/2026

خرجت خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية عبر الموبايل عن العمل بعد عطل فني ضرب الخدمة مساء اليوم وذلك تزامنا مع بدء إجازة عيد الأضحى.

اشتكى عدد من المستخدمين عن توقف الخدمة عن العمل أثناء استخدامها مع وجود رسالة مثبتة على التطبيق تحت شعار جاري تحديث الخدمة وسنعود قريبا.

تحظى خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية بانتشار قوي بين المستخدمين وذلك لسهولة وسرعة الاستخدام ودرجة الحماية والأمان المرتفعة.

يعد إنستاباي أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري ومنذ تدشينه في مارس 2022 جذب عدد متعاملين تخطى نحو 14 مليون عميل.

تقدم الخدمة بجانب تحويل الأموال بالجنيه العديد من المدفوعات مثل سداد الفواتير الخاصة بالخدمات وفواتير التليفون الأرضي والإنترنت.

يطبق المركزي عمولة 0.5% من إجمالي كل معاملة بحد أقصى 20 جنيها.

