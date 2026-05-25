أصيب شخص سقط من قطار المرازيق بطريق مصر أسيوط الزراعي نطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ونقله إلى أقرب مستشفى للعلاج.

حادث قطار البدرشين

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط شخص من قطار أثناء مروره أعلى كوبري المرازيق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

سقوط مفاجئ بقطار المرازيق

وتبين إصابة شخص إثر سقوطه من القطار في ظروف يجري فحصها قبل نقله إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب السقوط.

تحرك الشرطة

وفرضت الأجهزة الأمنية حالة من المتابعة بمحيط الحادث لتسيير الحركة ومنع التكدسات، مع الاستماع لأقوال شهود العيان وفحص تفاصيل الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها