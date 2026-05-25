أبطال طفولة خطفوا الأنظار.. كيف أصبح شكلهم الآن؟ - صور

كتب : سهيلة أسامة

05:22 م 25/05/2026
    ريم أحمد بطلة فيلم يوميات ونيس_2
    مها عمار_4
    مها عمار بطلة فيلم كي جي تو بطلة كريم عبد العزيز_3
    هدى هاني مع الفنان محمد صبحي_6
    هدى هاني طفلة يوميات ونيس_5
    هدى هاني_7
    هديل خير الله_10
    هديل-خير-الله-مع-الفنان-عمرو-دياب_9
    هديل خير الله بطلة فيلم العفاريت_8

نجح عدد من الأطفال في خطف الأنظار بأدوارهم المميزة في السينما والدراما، وتركوا بصمة واضحة لدى الجمهور.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز نجوم الطفولة الذين أثاروا اهتمام الجمهور:

مها عمار

تعد مها عمار واحدة من أبرز نجمات الطفولة التي لفتت الأنظار في السينما المصرية، قبل أن تختفي لسنوات عن الأضواء، ولدت في 15 مارس عام 1994، واكتشفتها المخرجة ساندرا نشأت، واختارتها للمشاركة في أحد الإعلانات.

هدى هاني

ولدت هدى هاني في 18 سبتمبر عام 1978، واكتشفها الفنان محمد صبحي وهي طفلة، وقدمها في دور ابنته بمسرحية "الهمجي" عام 1985.

وكانت انطلاقتها الحقيقية مع شخصية "جهاد" في مسلسل "يوميات ونيس"، الذي حققت من خلاله شهرة واسعة على مدار سبعة أجزاء.

ريم أحمد

اشتهرت ريم أحمد، وهي ممثلة وراقصة باليه، من خلال مشاركتها في مسلسل "يوميات ونيس"، قدمت شخصية "هدى"، أصغر أبناء ونيس، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

هديل خير الله

عرفها الجمهور من خلال شخصية "بلية"، الطفلة التي ظهرت في أحد الأفلام الشهيرة للنجم عمرو دياب، وخطفت الأنظار بموهبتها في التمثيل والغناء.

