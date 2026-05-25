قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب

نجح عدد من الأطفال في خطف الأنظار بأدوارهم المميزة في السينما والدراما، وتركوا بصمة واضحة لدى الجمهور.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز نجوم الطفولة الذين أثاروا اهتمام الجمهور:

مها عمار

تعد مها عمار واحدة من أبرز نجمات الطفولة التي لفتت الأنظار في السينما المصرية، قبل أن تختفي لسنوات عن الأضواء، ولدت في 15 مارس عام 1994، واكتشفتها المخرجة ساندرا نشأت، واختارتها للمشاركة في أحد الإعلانات.

هدى هاني

ولدت هدى هاني في 18 سبتمبر عام 1978، واكتشفها الفنان محمد صبحي وهي طفلة، وقدمها في دور ابنته بمسرحية "الهمجي" عام 1985.

وكانت انطلاقتها الحقيقية مع شخصية "جهاد" في مسلسل "يوميات ونيس"، الذي حققت من خلاله شهرة واسعة على مدار سبعة أجزاء.

ريم أحمد

اشتهرت ريم أحمد، وهي ممثلة وراقصة باليه، من خلال مشاركتها في مسلسل "يوميات ونيس"، قدمت شخصية "هدى"، أصغر أبناء ونيس، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

هديل خير الله

عرفها الجمهور من خلال شخصية "بلية"، الطفلة التي ظهرت في أحد الأفلام الشهيرة للنجم عمرو دياب، وخطفت الأنظار بموهبتها في التمثيل والغناء.

اقرأ أيضًا:

أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي

في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة