ناقش الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خطة رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الطبية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة على مدار الساعة.

جاهزية أقسام الطوارئ والجراحة العامة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وكيل المديرية، وإدارة الطب العلاجي، ومديري المستشفيات التابعة للمديرية.

وشدد بدران على ضرورة رفع درجة الجاهزية بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة والحضانات، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الأكسجين.

كما وجه بتنظيم جداول النوبتجيات لضمان استمرار الخدمة الطبية على مدار اليوم، مع التركيز على تواجد أخصائيي الجراحة العامة للتعامل مع أي إصابات محتملة ناتجة عن ذبح الأضاحي خلال أيام العيد.

غرفة أزمات وتنسيق كامل مع الإسعاف

وأكد وكيل الوزارة انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بالمديرية لمتابعة الموقف داخل المستشفيات أولًا بأول، مع سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وأشار إلى جاهزية فرق الانتشار السريع، والتنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة، مؤكدًا متابعة القيادات الصحية لتنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة العيد.

متابعة الوحدات الصحية والانضباط الإداري

وفي سياق متصل، ترأست الدكتورة حنان أنور، وكيل المديرية، اجتماعًا مع مديري عموم المناطق والإدارات الطبية، أكدت خلاله ضرورة تكثيف المرور والمتابعة الميدانية لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام سير العمل.

وشملت الاستعدادات التأكد من توافر مستلزمات تشغيل خدمات الطوارئ بالوحدات الصحية، وانتظام العمل بعيادات الأسنان، وتشغيل وحدات الرعاية الأولية التي تعمل على مدار 24 ساعة، إلى جانب متابعة مكاتب الصحة المستقلة والمسائية.