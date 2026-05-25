أصدرت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حكمها على عامل عشريني أدين بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه في المحافظة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، إثر خلافات بينهما بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

السجن 15 عامًا وتعويض مدني

وقضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون وواحد جنيه، إلى جانب إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السكين المستخدم في الواقعة، وسداد 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تفاصيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ، إلى قيام المتهم "حمادة ماهر أبوزيد خليفة"، 20 عامًا، والمقيم بقرية دمرو، بالتعدي على المجني عليه "محمد السيد حسن السيد" بعدة طعنات، استقرت إحداها في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته.

استخدام سلاح أبيض في الجريمة

وكشف قرار الإحالة أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض "سكين" في ارتكاب الواقعة، ما أسفر عن إصابات أودت بحياة المجني عليه، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية، كما وُجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.