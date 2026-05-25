أكدت بعثة الحج السياحي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن راحة وسلامة إقامة حجاج شركات السياحة داخل مخيمات منى وعرفات، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج خلال أداء مناسك المشاعر المقدسة.

وأوضحت البعثة، التي تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، أنها تابعت على مدار الأيام الماضية كافة التجهيزات الخاصة بمخيمات جميع برامج الحج السياحي، بما يشمل برامج الخمس نجوم، والحج البري، والاقتصادي، والحج الفاخر، مع التأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد المبرم مع شركة الراجحي السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة.

التزام شركة الضيافة السعودية بكافة المتطلبات الخدمية

أكدت التقارير التي تلقتها بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، وجود التزام كامل من شركة الضيافة السعودية وشركات السياحة بكافة المتطلبات التنظيمية والخدمية داخل المخيمات.

وأشارت التقارير إلى توافر جميع الخدمات المتفق عليها، بما يضمن راحة الحجاج وتقديم مستوى متميز من الرعاية طوال فترة التواجد بمشعري منى وعرفات.



تنسيق مصري سعودي: "فرق عمل مشتركة لضمان الجاهزية"

تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين غرفة شركات السياحة وشركة الراجحي السعودية، بمشاركة إدارات الشركة السعودية تحت إشراف المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي، وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي، لمتابعة تنفيذ التجهيزات النهائية وتذليل أية ملاحظات ميدانية.

بطاقات إلكترونية وأجهزة باركود لتنظيم الدخول

ضمن منظومة التنظيم الحديثة، استعانت شركة الضيافة السعودية بشركات أمن خاصة لتنظيم الدخول والخروج ومنع التكدسات داخل المخيمات.

كما تم تزويد أفراد الأمن بأجهزة قارئ "باركود"، فيما يحصل كل حاج على بطاقة تعريف إلكترونية تتضمن بياناته الكاملة ورقم المخيم وموقعه داخل المشاعر، ولن يُسمح بالدخول إلا من خلال هذا النظام الإلكتروني.

ممرات وعلامات إرشادية لتسهيل الحركة

شملت أعمال التخطيط تقسيم المخيمات إلى ممرات واضحة، مع تخصيص ألوان وعلامات إرشادية تسهّل حركة الحجاج وتساعدهم على الوصول السريع إلى أماكن إقامتهم، خاصة خلال فترات الخروج والعودة من الجمرات.

كما تم توسيع الطرقات والممرات، بما يضمن سهولة التنقل والانسيابية داخل نطاق المخيمات.

زيادة دورات المياه وفرق الطوارئ

شهدت المخيمات زيادة في عدد دورات المياه المخصصة للرجال والسيدات، إلى جانب تعزيز فرق الخدمة الميدانية والمرشدين، مع تشكيل فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة للتدخل الفوري حال الحاجة.

عيادات ومساجد واستراحات لخدمة الحجاج

تضمنت التجهيزات إنشاء عيادات طبية متكاملة، وفرق إسعاف وطوارئ، إلى جانب تجهيز مساجد داخلية، وأماكن مخصصة للراحة والعبادة، وساحات خدمية متنوعة.

كما تم تدريب أفراد الأمن والعاملين داخل المخيمات على التعامل الاحترافي مع الحجاج، وتقديم المساعدة الفورية بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة تليق بضيوف الرحمن.