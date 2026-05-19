قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس

كتب : أحمد عادل

07:26 م 19/05/2026

فتاة الاتوبيس والشاب

أجلت المحكمة المختصة، جلسة استئناف الفتاة "مريم ش" والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الأتوبيس" على قرار رفض الدعوى المدنية، بعد براءة الشاب الذي اتهمته بالتحرش، اجلسة 2 يونيو المقبل.

وكانت محكمة جنح المقطم، قد قضت ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل اتوبيس نقل العام، ورفض الدعوى المدنية.

وخلال الجلسة، استمعت محكمة جنح المقطم لمرافعة محامي المجني عليها، والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في اتهامه بالتحرش اللفظي بموكلته.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.

