أطلق الدفاع المدني السوري، تحذيرات عاجلة من ارتفاع كبير ومتوقع في منسوب نهر الفرات، قد يتجاوز مترين خلال الأيام المقبلة، محذّرا أهالي ضفاف النهر في محافظات حلب والرقة ودير الزور من مخاطر فيضانات محتملة.

تحذيرات رسمية لسكان ضفاف الفرات باتخاذ أعلى درجات الحيطة

دعا مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح، المواطنين القاطنين على ضفاف نهر الفرات في محافظات حلب والرقة ودير الزور إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر الشديدين.

وجاءت هذه الدعوة استنادا إلى المعطيات الميدانية الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهب وبتنسيق كامل مع المؤسسة العامة لسد الفرات التابعة لوزارة الطاقة، والتي تُشير بشكل صريح إلى احتمال ارتفاع منسوب مياه النهر بما قد يتجاوز المترين خلال الفترة القليلة المقبلة نتيجة التطورات المائية الأخيرة.

الدفاع المدني السوري يرفع الجاهزية الكاملة ويشدد على المسؤولية المشتركة

أكد الصالح، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن فرق الخوذ البيضاء والدفاع المدني السوري رفعت حالة جاهزيتها واستنفارها الكامل للاستجابة السريعة لأي طارئ قد يهدد سلامة الأهالي، حسبما أفادت وكالة "سانا".

وشدد مدير الدفاع المدني، على أن السلامة تُعد مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، لافتا إلى أن التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة يُشكّل خط الدفاع الأساسي والأول في مواجهة هذه المخاطر المحتملة وتجنب وقوع خسائر بشرية أو مادية.

حزمة إرشادات وقائية تُطالب بإخلاء المناطق المنخفضة وحماية الأطفال

حث الصالح، السكان في المحافظات الثلاث على ضرورة الالتزام الصارم بجملة من الإرشادات الوقائية العاجلة لحمايتهم وتتضمن هذه التوجيهات الابتعاد الفوري والكامل عن مجرى النهر وحرمه الجغرافي والإسراع في إخلاء المنازل والمحال التجارية القريبة من ضفاف النهر وبشكل خاص تلك الواقعة في المناطق والسهول المنخفضة.

كما طالب الصالح، الأهالي بالانتباه الشديد للأطفال ومنعهم قطيعا من الاقتراب من المياه مع ضرورة نقل الثروة الحيوانية والآليات والمعدات الزراعية إلى مناطق مرتفعة وآمنة والامتناع التام عن استخدام العبارات المائية أو الجسور الترابية تحت أي ظرف من الظروف لخطورتها البالغة في هذا التوقيت.

فتح بوابات مفيض سد الفرات للمرة الأولى منذ عقود

أشار مدير الدفاع المدني السوري، إلى أن الجهات المعنية ستواصل تزويد المواطنين بكافة المعلومات والتحديثات الدورية عبر نظام الإنذار المبكر والقنوات الرسمية، داعيا إلى الاعتماد الحصري على المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وتأتي هذه التطورات بعدما دعا الدفاع المدني السوري، المواطنين للاستعداد لموجة فيضان وارتفاع المنسوب عن معدله الطبيعي إثر زيادة حجم التصريف المائي من السد إلى 1500 متر مكعب في الثانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الطاقة السورية، أن الكوادر الفنية فتحت 3 بوابات مفيض في سد الفرات نتيجة الارتفاع الكبير والقياسي في الوارد المائي، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاما بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود.