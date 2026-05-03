أُصيب شخصان في حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة ربع نقل على طريق الواحات البحرية، أثناء سير الأتوبيس القادم من المنيب باتجاه مدينة الواحات.

تفاصيل إصابة شخصين في حادث على طريق الواحات

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين من الفحص وقوع التصادم بين المركبتين.



وأسفر الحادث عن إصابة راكب داخل الأتوبيس وسائق السيارة الربع نقل، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.