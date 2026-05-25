أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية موسعة بمدينة الأقصر، لمتابعة استعدادات المدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر.

جولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين

شملت الجولة المرور بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، حيث بدأت من شارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية، مرورًا بشارع التليفزيون، ثم ميدان صلاح الدين وشارع عبد المنعم العديسي، وصولًا إلى ميدان المحطة وشارع سعد زغلول، ثم ميدان سيدي أبو الحجاج وميدان مرحبا، وصولًا إلى كورنيش النيل.

وتابع المحافظ خلال الجولة مستوى النظافة العامة، وأعمال رفع الإشغالات، إلى جانب مشروعات التجميل والتطوير الجارية بالشوارع والميادين.

متابعة أعمال التطوير والنظافة

ووجّه محافظ الأقصر بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل مستمر، مع متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة، بما يضمن ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق خلال أيام العيد.

تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين

وأكد المحافظ أهمية التأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين والزائرين خلال عطلة عيد الأضحى، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة القطاعات الخدمية.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والزائرين خلال فترة العيد، بما يليق بالمكانة السياحية والحضارية لمحافظة الأقصر.