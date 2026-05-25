صرخات ودخان كثيف.. انفجار أسطوانة بوتاجاز في الطالبية وحصيلة المصابين

كتب : محمد شعبان

08:22 م 25/05/2026

حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في الطالبية

شهد شارع العروبة المتفرع من ترسا غرب محافظة الجيزة، حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز بجوار مسجد، ما أسفر عن سقوط 3 مصابين وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع انفجار داخل عقار سكني بشارع العروبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الانفجار ناتج عن أسطوانة بوتاجاز.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحروق وإصابات متنوعة، وخضعوا للإسعافات الأولية في موقع البلاغ قبل نقلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية اللازمة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا بمحيط العقار حفاظًا على سلامة السكان، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على آثار الانفجار ومنع امتداد النيران إلى المجاورات.

وباشرت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب الانفجار والتأكد من وجود أي تلفيات أخرى بالعقار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

