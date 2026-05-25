يديوهات خادشة للحياء والذوق العام كانت بداية النهاية لصانعة محتوى "بلوجر" احترفت تقديم تلك النوعية عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن زيادة المشاهدات ومن ثم حصد مزيد من الأرباح إلا أن مباحث الآداب بددت السيناريو المعد سلفا بآخر اكثر إثارة.

فيديوهات بلوجر الطالبية

الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو تتضمن رقصًا وظهورًا اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء العام عبر السوشيال ميديا وتبين احتواء عدد من الفيديوهات المتداولة على مشاهد أثارت جدلًا؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل.

بلوجر الإثارة داخل الزنزانة

مأمورية أمنية استهدفت محل إثامة المتهمة بحي الطالبية غرب الجيزة، وتمكنت من ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإخضاعها لتحليل تعاطي مواد مخدرة.

تحرك أمني عاجل

وتواصل جهات التحقيق فحص الحسابات الخاصة بالمتهمة ومراجعة الفيديوهات والمنشورات المتداولة، للوقوف على طبيعة المحتوى الذي تقدمه وما إذا كان يتضمن مخالفات أخرى تستوجب المساءلة القانونية.

