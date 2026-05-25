لقي عامل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من علو داخل منور أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بحي غرب مدينة أسيوط.

بلاغ بوقوع الحادث في غرب أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سقوط ووجود حالة وفاة داخل برج سكني تحت الإنشاء.

مصرع عامل أثناء العمل داخل برج تحت الإنشاء

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبإجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع "محمد. ا"، 66 عامًا، إثر سقوطه من علو داخل منور العقار محل الواقعة.

نقل الجثة للمشرحة وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، ووُضعت تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.