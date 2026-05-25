أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا على مركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن متابعة مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات.

تفقد عنابر النزلاء

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وراجع مدى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، والتأكد من خلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، دون إبداء أي شكاوى.

متابعة الرعاية الطبية

وشملت الجولة زيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، للاطمئنان على انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، إلى جانب معاينة صيدلية المركز.

تفقد أماكن التريض والزيارة

كما تفقد فريق النيابة مناطق التريض، وأماكن الزيارة، وراجع دفاترها، بالإضافة إلى المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

فحص أماكن إعداد الطعام

وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة العامة أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة استمرار حملات التفتيش على أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار دورها الرقابي والإشرافي لحماية الحقوق والحريات، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية وفقًا للدستور والقانون.

