أنهت بعثة حج قرعة وزارة الداخلية تصعيد الحجاج الى مشعر عرفات؛ استعدادًا لتأدية الركن الأعظم من الحج فى ظل متابعه مستمرة من ضباط البعثة لتقديم كافة أوجه الرعاية للحجاج.

مخيمات حجاج القرعة بمنى وعرفات

مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية أكد الانتهاء من تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، استعداداً لتصعيد الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج.

توجيهات وزير الداخلية لبعثة الحج

وأوضح أن وزير الداخلية وجه بعثة حج القرعة، برفع درجات الاستعدادات؛ لتصعيد الحجيج إلى منطقة المشاعر المقدسة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات التى تمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر.

حجاج القرعة بمشعر عرفات

وأشار رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج إلى أن البعثة نجحت فى الحصول على ذات الموقع المتميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، يتوسطه موقف للحافلات لسهولة النفرة إلى المزدلفة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها