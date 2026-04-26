أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، حكما رادعا بحق "سوداني" في واقعة اتهامه بارتكاب جريمة قتل بحق "شاب"، بدافع الانتقام منه داخل شقته بالدقي بالجيزة.



وتضمن منطوق الحكم، أولًا حكمت المحكمة حضوريًا، بمعاقبة المتهم "أحمد" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عن تهمة الضرب المفضي إلى موت، كما أدانته بالسجن 3 سنوات عن تهمة احتجاز المجني عليه، و بالسجن 3 سنوات عن تهمة التعاطي، و بالحبس عامًا مع الشغل عن تهمة التعدي، وعامًا عن السلاح " قفيز بلاستيكي".



ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح و أحمد محمد خلف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.



ووجهت النيابة في القضية رقم 14242 لسنة 2025 الدقي، أن "أحمد .ر" (سوداني) قتل عمدًا المجني عليه "خالد ا"، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر اكتشافه نشر المجني عليه على أحد المواقع بعض المقاطع المرئية (فيديو) تتضمن مشاهد تمس الشرف العام.

حكاية انتقام في "شقة الدقي"



وتابعت النيابة العامة أن المتهم، أعد لتنفيذ مخططه الإجرامي "فقيز بلاستيكي "، ولما تقابل مع المجني عليه داخل شقته بالدقي، انتظر حتى تعاطيا سويا مواد مخدرة، ليستغل ضعف قوته وما أن ظفر به حتى شرع في تكبيله بالقفيز إلا أن المجني عليه قاومه، فسدد له لكمات وضربات في جسده قاصدا إزهاق روحه حتى فارق الحياة.

وأوضحت النيابة أن المتهم سرق مبلغ مالي من المجني عليه وهاتفه، والقاه في القمامة خوفًا من اكتشاف أمره.

جريمة شقة الدقي



وكشفت تحريات المباحث وفق أوراق الدعوى أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه إثر مشاهدة المتهم عبر الانترنت عدة مقاطع مخلة بالشرف مع المجني عليه ما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه خشية افتضاح أمره واعد لذلك الغرض قفيز بلاستيكي و كمامة طبية وانتقل إلى شقته و تعاطيا الحشيش سويا ونفذ خطته بأن كبل المجني عليه بالقفيز إلا أنه قاوم فكال له عدة ضربات وكتم أنفاسه بيده حتى أزهق روحه واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذ بالفرار.

اقرأ أيضا:

