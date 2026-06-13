قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، حجز محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، لجلسة 3 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت تهم تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية عبر الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية بما يضر بالاقتصاد الوطني.

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