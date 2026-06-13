أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة متهم في القضية رقم 7833 لسنة 2025 جنايات الطالبية، لجلسة 2 أغسطس.

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

وأسندت جهات التحقيق للمتهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شملت الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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