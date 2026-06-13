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توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026

كتب : مروان الطيب

08:36 م 13/06/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    النجمة العالمية باريس هيلتون
  • عرض 17 صورة
    باريس هيلتون تدعم المنتخب الأمريكي على طريقتها
  • عرض 17 صورة
    باريس هيلتون تدعم المنتخب الأمريكي
  • عرض 17 صورة
    باريس هيلتون تخطف الأنظار في كأس العالم
  • عرض 17 صورة
    باريس هيلتون في جلسة تصوير على هامش كأس العالم
  • عرض 17 صورة
    باريس هيلتون في زي المنتخب الأمريكي
  • عرض 17 صورة
    باريس هيلتون
  • عرض 17 صورة
    باريس هيلتون تركل الكرة احتفالا بانطلاق كأس العالم
  • عرض 17 صورة
    النجمة باريس هيلتون
  • عرض 17 صورة
    توم كروز مع ديفيد بيكهام
  • عرض 17 صورة
    توم كروز وديفيد بيكهام
  • عرض 17 صورة
    ريان رينولدز
  • عرض 17 صورة
    جعفر جاكسون في مباراة امريكا وباراجواي
  • عرض 17 صورة
    ريان رينولدز يحتفل بهدف منتخب كندا
  • عرض 17 صورة
    سلمى حايك
  • عرض 17 صورة
    شاكيرا

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يدعم عدد كبير من ألمع النجوم منتخباتهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام هذا العام في الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

إذ يظهر هؤلاء النجوم داخل الاستاد وسط الجماهير دعما لمنتخباتهم التي تشارك في البطولة، كان أبرزهم النجم العالمي توم كروز، النجمة باريس هيلتون، ريان رينولدز وآخرون.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم يدعمون منتخباتهم في كأس العالم 2026

توم كروز

شوهد النجم العالمي توم كروز وهو يدعم المنتخب الأمريكي في مباراته الافتتاحية أمام منتخب الباراجواي التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وقام توم كروز بتحية الجماهير كما قام بتوقيع الأوتوجرافات.

باريس هيلتون

نشرت النجمة باريس هيلتون صورا عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس دعمها للمنتخب الأمريكي في أولى مبارياته بالبطولة، إذ ظهرت مرتدية الزي الرسمي للمنتخب الأمريكي، وأعربت في مقطع فيديو عن حماسها ودعمها للمنتخب في مبارياته المقبلة.

ريان رينولدز

كان النجم العالمي ريان رينولدز متواجدا لدعم منتخب بلاده كندا داخل مدرجات الاستاد في المباراة التي جمعت منتخب كندا ومنتخب البوسنة والهرسك، إذ ظهر رينولدز وهو يحتفل مع الجمهور بهدف كندا الأول، وانتهت المباراة بهدف لكل منتخب.

سلمى حايك

دعمت النجمة العالمية سلمى حايك منتخب بلادها المكسيك، وشاركت في حفل افتتاح البطولة يوم 11 يونيو الذي أقيم في المكسيك.

ظهرت سلمى حايك على أرضية استاد المباراة، كونها سفيرة للبطولة هذا العام، وقامت بتحية الجماهير وقالت في كلمتها: "تحيا المكسيك، تحيا كرة القدم".

جعفر جاكسون

ظهر النجم الشاب جعفر جاكسون بطل فيلم السيرة الذاتية "مايكل"، في مدرجات مباراة المنتخب الأمريكي ضد نظيره منتخب باراجواي، إذ يدعم جعفر منتخب بلاده الأمريكي، والتقط العديد من الصور في كواليس المباراة.

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كأس العالم 2026 توم كروز باريس هيلتون نجوم هوليوود في كأس العالم

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