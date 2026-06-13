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رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز الحسين عموتة

كتب : رمضان حسن

08:33 م 13/06/2026

رضا شحاتة

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طرح وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي، اسم رضا شحاتة للعمل في منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد الذي سيقوده المغربي الحسين عموتة.

وكان رضا شحاتة أعلن منذ ساعات رحيله رسميًا عن فريق مودرن سبورت بعدما اعتذر عن عدم استكمال مهمته بعد أقل من 72 ساعة من توليه المنصب دون الكشف عن أسباب هذه الإنفصال.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن وائل جمعة ومعه سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لديهما قناعة تامة برضا شحاتة ويرونه أنه مناسب للتواجد كعنصر مصري في الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة ومساعدة الحسين عموتة.

وحاول الأهلي إقناع محمد شوقي المدير الفني لفريق زد إف سي ترك منصبه والعودة للعمل في جهاز عموتة إلا أن الأخير رفض وتمسك بالاستمرار في منصب الرجل الأول.

ويعلن الأهلي خلال ساعات عن تعيين عموتة مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي لمدة موسم قابل للتجديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

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