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الجنايات تؤجل محاكمة 62 متهمًا في خلية مدينة نصر

كتب : صابر المحلاوي

08:41 م 13/06/2026

محاكمة تعبيرية

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

محاكمة 62 متهمًا في خلية مدينة نصر

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أسندت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة مع العلم بأغراضها، إضافة إلى اتهامات بتمويل الإرهاب، والتحريض على العنف والترويج لارتكاب جرائم إرهابية عبر منشورات على مواقع التواصل.

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