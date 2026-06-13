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بعد غياب 8 سنوات.. معرض دسوق للكتاب يعود إلى كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

09:47 م 13/06/2026

مراسل مصراوي في لقاء مع رئيس مدينة دسوق

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أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، عودة معرض دسوق للكتاب من جديد بعد توقف فعالياته لمدة 8 سنوات، في خطوة أعادت الأمل للحركة الثقافية داخل المدينة.

تنسيق بين مجلس مدينة دسوق وفرع الثقافة

وجاءت عودة المعرض بعد تنسيق كامل بين رئيس مركز ومدينة دسوق والدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع الثقافة بكفر الشيخ، لوضع آلية تنفيذ المعرض وإعادة إحيائه على ضفاف نهر النيل فرع رشيد.

مطالبات شعبية بعودة الفعاليات الثقافية

وأشار ساطور إلى أنه تم رصد مطالبات واسعة من أبناء المدينة ومثقفيها بضرورة إعادة تنظيم معرض الكتاب، لما كان يمثله من قيمة ثقافية وملتقى للندوات الشعرية والفعاليات الأدبية والفنية.

موعد وموقع مبدئي لإقامة المعرض

ويجري التنسيق حاليًا على إقامة معرض دسوق للكتاب خلال شهر نوفمبر المقبل، في موقعه المعتاد خلف مبنى مجلس مدينة دسوق، على ضفاف نهر النيل، لإعادة إحياء واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية بالمدينة.

عرض الخطة على محافظ كفر الشيخ

وأوضح رئيس مدينة دسوق أنه سيتم عرض الأمر على اللواء إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، لدعم عودة المعرض في إطار اهتمام المحافظة بالحركة الثقافية ورعاية المثقفين.

ترحيب واسع بعودة المعرض الثقافي

ولاقت عودة المعرض ترحيبًا كبيرًا بين أبناء دسوق والمثقفين، الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة هذا الحدث الثقافي، مؤكدين تطلعهم لتنظيمه بصورة تليق بتاريخ المدينة ومكانتها الأدبية.

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معرض دسوق للكتاب الثقافة في كفر الشيخ فرع ثقافة كفر الشيخ

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