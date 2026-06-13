ألقت صحيفة "آس " الإسبانية الضوء علي القلق الذي يعيش فيه المنتخب البلجيكي داخل معسكره الحالي بأمريكا وذلك قبل ملاقاة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره البلجيكي مساء الاثنين المقبل في افتتاح مشوارهما في بطولة كأس العالم.

وقالت الصحيفة، إن جيريمي دوكو جناح المنتخب البلجيكي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق البلجيكي تعرض لعدد من التدخلات القوية في ودية تونس التي أقيمت في المعسكر التحضيري للمونديال.

وكشفت الصحيفة، أن دوكو تعرض لأربع تدخلات احتسبها الحكم كمخالفة ضد المنتخب التونسي، فيما تجاهل الحكم تدخلات آخري مما أثار غضب لاعبي بلجيكا.

كما أشارت إلي أن كيفين دي بروين نجم وسط بلجيكا دخل في مشادة مع لاعب تونس خليل العياري بسبب التدخلات العنيفة للأخير خلال هذه الودية مما جعل اللاعب يشعر ببعض الآلام العضلية قبل انطلاقة المونديال.

وشددت الصحيفة علي أن أداء تونس ومصر يتشابه إلي حد كبير في القوة البدنية والإلتحامات مما يهدد بإصابة لاعبي بلجيكا في مباراة مصر الرسمية ويجعل هناك قلق في المعسكر البلجيكي.

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