نفى الحرس الثوري الإيراني اعتزام طهران توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة غدا الأحد، منتقدا الإصرار غير المعتاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إتمام مراسم التوقيع في هذا اليوم تحديدا.

كواليس مفاوضات إيران وأمريكا

وصف الحرس الثوري الجدول الزمني المقترح بأنه بمثابة "اختبار لفريق التفاوض الإيراني"، مشيرا إلى أن إعلان ترامب يأتي على الرغم من تأكيد المفاوضين الإيرانيين صراحة أن مذكرة التفاهم لم تكتمل بعد بشكل نهائي، وأن خطوة التوقيع يوم الأحد لن تحدث قطعا.

وألمح الحرس الثوري، في منشور عبر قناته على منصة "تيليجرام"، إلى أن ترامب يتعمد جدولة موعد التوقيع ليتوافق مع ذكرى عيد ميلاده التي تصادف 14 يونيو.

وأوضح البيان أن بعض المراقبين يعتقدون أن إصرار ترامب قد يكون مدفوعا برغبته في استغلال هذه المناسبة سياسيا وضمن أبعاد رمزية، لتحويل الاتفاق إلى حدث دعائي يخدم شخصه.

بنود اتفاق حرب إيران الجديد

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي في منشور عبر حسابه على "تروث سوشيال"، أن الاتفاق الحالي يمثل النقيض تماما للاتفاقات السابقة، حيث يمنع الإيرانيين من الحصول على السلاح النووي نهائي سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاستحواذ.

وكشف ترامب أن التوقيع المقرر غدا سيتبعه فورا إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية للجميع دون استثناء، موضحا أنه لن يتم تبادل أو تحويل أي أموال في هذا الاتفاق الجديد، على عكس مئات مليارات الدولارات التي دفعتها إدارة أوباما لطهران، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقد بالعملة الخضراء لإنهاء أزمة إيران وأمريكا.