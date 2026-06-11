إعلان

السجن 7 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالاعتداء على مدير جيم بالشيخ زايد

كتب : رمضان يونس

02:37 م 11/06/2026 تعديل في 02:38 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    WhatsApp Image 2026-06-11 at 2.32.40 PM

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على الديزل في جيم الشيخ زايد بالسجن المشدد 7 سنوات.

إحالة المتهم بالاعتداء على "الديزل" إلى المحاكمة

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتعدي على مدير الجيم باستخدام سلاح ناري داخل مقر الصالة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وقت حدوثها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة داخل صالة الألعاب الرياضية، على خلفية رفض دخول طفل صغير إلى الجيم، قبل أن تتطور الأمور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم، الذي يعمل فرد أمن "بودي جارد" بإطلاق أعيرة نارية داخل المكان، ما أسفر عن إصابة مدير الصالة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم بعد دقائق من ارتكاب الواقعة، فيما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث.

وفي وقت لاحق، تقدمت النيابة العامة بالجيزة بطلب استئناف على قرار إخلاء سبيل المتهم الصادر من قاضي المعارضات، مؤكدة استمرار التحقيقات في الواقعة.

اقرأ أيضا

القبض على جولي أمين مجددا.. تطور جديد في قضية صبري نخنوخ

بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟
"سبه على سبيل المزاح".. الداخلية تكشف كواليس فيديو أجنبي ومجند في مترو العباسية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ زايد جيم محاكمة جنايات الجيزة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
اقتصاد

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
القبض على بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات
زووم

القبض على بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات
1500 جنيه.. موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

1500 جنيه.. موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟
اقتصاد

كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟

كشفت عنه وزيرة الإسكان.. ماذا نعرف عن مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين
أخبار العقارات

كشفت عنه وزيرة الإسكان.. ماذا نعرف عن مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026