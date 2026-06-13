أجواء موسيقية في المترو.. عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نجاح مديرية الطب البيطري في تحصين 227 ألف رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إلى جانب ضبط 27 طنًا من اللحوم ومصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهود المحافظة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

الأنصاري: تحصين 227 ألف رأس ماشية لحماية الثروة الحيوانية

أوضح محافظ الجيزة أن أعمال التحصين تأتي ضمن فعاليات الحملة القومية التي انطلقت في 28 أبريل 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأكد أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جهود مديرية الطب البيطري لدعم الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين.

ضبط 27 طن لحوم فاسدة وتحرير 51 محضرًا للمخالفين

كشف التقرير الذي تلقاه المحافظ من مديرية الطب البيطري عن ضبط 27 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتحرير 51 محضرًا خلال الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية.

محافظ الجيزة: حملات رقابية مستمرة لحماية المواطنين

شدد الدكتور أحمد الأنصاري على استمرار الحملات المفاجئة للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأكد أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين.

ذبح 37 ألف رأس ماشية و1.4 مليون طائر داخل المجازر الحكومية

أوضح التقرير أن المجازر الحكومية بالمحافظة استقبلت أكثر من 37 ألف رأس ماشية تم ذبحها وفق الاشتراطات الصحية، إلى جانب ذبح أكثر من مليون و400 ألف طائر دواجن.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في توفير لحوم ومنتجات غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي بأعلى معايير الجودة.

اختبارات بيطرية وتحصين ضد الأمراض المشتركة

في مجال الصحة العامة، نفذت المديرية اختبارات البروسيلا والدرن، كما تم تحصين 8933 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا باستخدام العترة 19 ولقاح "ريف 1".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوقاية من الأمراض المشتركة والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان.

303 ندوات وقافلة علاجية مجانية بالبدرشين

كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية مجانية بمركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، حيث تم رش وتجريع 1788 رأس ماشية وطيور.

وشهدت الفترة الماضية تنظيم 303 ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 11725 رأس ماشية.

الطب البيطري: لا تهاون مع المخالفين

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لرصد وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وحماية صحة المواطنين.